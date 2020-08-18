أيمن طاهر طاهر يحضر لقاء الزمالك ونادي مصر

حرص أيمن طاهر مدرب حراس المرمى منتخب مصر على الحضور لملعب ستاد الكلية الحربية لمتابعة مباراة الزمالك ونادي مصر. مصر. كما حضر اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلا لإدارة النادي بالإضافة لأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك. النادي بالإضافة لأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك. وانتهت احداث الشوط الاول من مباراة الزمالك ونادي مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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