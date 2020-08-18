رسمياً.. عبد الله جمعة يغيب عن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة

تأكد غياب عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. المقبلة أمام الأهلي والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. وحصل جمعة علي بطاقة صفراء في الشوط الأول من لقاء الزمالك ونادي مصر، بقرار من أحمد الغندور حكم المباراة.

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