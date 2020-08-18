شوط سلبي بين الزمالك ونادي مصر

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء الزمالك ونادي مصر في اللقاء المقام حاليا بستاد الكلية الحربية ضمن الجولة العشرين للدوري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ اللقاء هادئا مع محاولات بيضاء لكنها تكسرت سريعا على اقدام مدافعي نادي مصر.

نجح بسهولة دفاع مصر في ايقاف اى خطورة للابيض ولم يتهدد مرمى الحارس عصام

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ثروت ولعب الدفاع من جانب الرباعي احمد أوكا وشريف اشرف واحمد يوسف واسلام صلاح دون اى ضغط هجومي من كاسونجو وحسام اشرف.

شكلت خطورة هشام عبد الحميد ورضا الويشي بعض الخطورة بسبب المساحات والتسديد من مسافات وتصدى جنش لها

ببراعة.

حاول كاسونجو التحرك بعيدا عن الرقابة دون تمويل جيد من لاعبي الوسط بسبب البطء وعدم الابتكار في الهجوم المنظم وتنوع الهجمات وبات دفاع مصر قادر على تكسير اى هجمة بسهولة.

زاد رتم المباراة سرعة مع الدقائق الأخيرة ويسدد رضا الويشي ويبعد جنش ويرد كاسونجو ويتصدى الحارس عصام ثروت بسهولة.

يحاول عبد الله جمعة يمينا وينطلق في اكتر من محاولة ولكنها تلاشت من جانب دفاع مصر.