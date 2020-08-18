باريس سان جيرمان يتفوق على لايبزيج في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني، بتقدم رفاق نيمار بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب النور بالبرتغال، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول عن طريق ماركينهوس في الدقيقة 13 بعدما حصل باريس على كرة ثابتة حولها دي ماريا عالية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها ماركينوس برأسية رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى

لايبزيج.

ثم جاء الهدف الثاني للبي اس جي عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 42.

ويلعب لايبزيج نصف نهائي الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث تأهل الفريق الألماني لهذا الدور بعد تغلبه على أتليتكو مدريد الإسباني قبل أيام في ربع نهائي المسابقة.

ويواجه الفائز من اللقاء، الفائز من مباراة الغد بين بايرن ميونيخ الألماني

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وليون الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس:

سيرجيو ريكو، تيلو كيرير، تياجو سيلفا، بريسنيل كيمبيمبي، خوان بيرنات، ماركينوس، أندير هيريرا، لياندرو باريديس، أنخيل دي ماريا، نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي.

تشكيل لايبزيج:

بيتر جالوتشي، نوردي موكيلي، لوكاس كلوسترمان، دايوت أوباميكانو، كونراد لايمر، أنجلينو، مارسيل سابيتزر، كيفن كامبل، داني أولمو، كريستوفر نكونكو، يوسف بولسن.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تجاوز أتالانتا الإيطالي، بينما تفوق لايبزيج على أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الثمانية، ليتأهل الفائز من بينهما للنهائي لمواجهة المنتصر من بين بايرن ميونيخ الألماني

وليون الفرنسي.