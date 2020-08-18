برشلونة يحسم مصير ميسي بعد تعيين كومان

حسم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، موقف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الرحيل عن البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، وتوديع دوري أبطال أوروبا، والخروج بموسم صفري.
وأكد رئيس نادي برشلونة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متواجد في صفوف الفريق الكتالوني ولن يغادر، مضيفًا أن ميسي يريد إنهاء مسيرته في برشلونة.
أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، تعيين المدرب الهولندي رونالد كومان، مديرًا فنيًا للفريق الأول للبلوجرانا، وذلك عقب إقالةكيكي سيتين من منصبه كمدير فني ووجه له الشكر في بيان رسمي، أمس الاثنين.
وقال بارتوميو في تصريحات مع تليفزيون البارسا: "ميسي يريد إنهاء مسيرته في برشلونة، أتحدث مع ميسي ومع والده (الذي يعد وكيل أعماله) بانتظام، إنه جزء من مشروعنا".
وأتم بارتوميو: "كومان سيكون المدير الفني الجديد وقد أخبرني أن ميسي لاعب رئيسي في مشروعنا الجديد".
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