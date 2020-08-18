باريس سان جيرمان يفتتح التسجيل في لايبزيج بدوري الأبطال

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في تسجيل هدف التقدم أمام نظيره لايبزيج الألماني، في أول ربع ساعة من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب النور بالبرتغال، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف عن طريق ماركينهوس في الدقيقة 13 بعدما حصل

باريس على كرة ثابتة حولها دي ماريا عالية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها ماركينوس برأسية رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى لايبزيج.

تشكيل باريس:

سيرجيو ريكو، تيلو كيرير، تياجو سيلفا، بريسنيل كيمبيمبي، خوان بيرنات، ماركينوس، أندير هيريرا، لياندرو باريديس،

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أنخيل دي ماريا، نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي.

تشكيل لايبزيج:

بيتر جالوتشي، نوردي موكيلي، لوكاس كلوسترمان، دايوت أوباميكانو، كونراد لايمر، أنجلينو، مارسيل سابيتزر، كيفن كامبل، داني أولمو، كريستوفر نكونكو، يوسف بولسن.

ونجح باريس في تجاوز أتلانتا الإيطالي، بينما تفوق لايبزيج على أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الثمانية، ليتأهل الفائز من بينهما للنهائي لمواجهة المنتصر من بين بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي.