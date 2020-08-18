مدرب الإسماعيلي: مواجهة دجلة صعبة

شدد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على صعوبة مواجهة وادى دجلة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن حصد الثلاث نقاط. يستضيف الدراويش منافسه الدجلاوى غدا الاربعاء بإستاد الإسماعيلية لحساب الجولة العشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز. العشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز. وأضاف جوميز :"علينا الحذر جيدا فقد تابعت الفريق المنافس ويمتلك لاعبين على مستوى عال وقادرين على استغلال المرتدات فى التسجيل لذلك يجب أن نكون على قدر المسئولية المنتظرة". لذلك يجب أن نكون على قدر المسئولية المنتظرة". واستكمل مدرب الدراويش :"نتطلع للصعود تدريجيا بجدول الترتيب وحصد مركز جيد وتعويض النتائج السلبية قبل فترة التوقف". وأنهى جوميز تصريحاته :"راض بنسبة كبير عن ما قدمه اللاعبون من جهود كبير وانتظر منهم الكثير من اجل اسعاد الجماهير".

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