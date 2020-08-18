كورة ستار رابط مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر KOOORA4LIVE الاسطورة لايف رابط مباراة الباريس اليوم

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بورسيا دورتموند في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 وفاز عليه في الإياب بنتيجة 2-0.

الأسطورة باريس سان جيرمان مباشر Mobi Kora Server Saint-Germain live بث مباشر باريس سان جيرمان و لايبزيج الآن كورة لايف كورة ستار باريس سان جيرمان بث مباشر حصري يوتيوب، يسعى الفريق الألماني في استمرار تقديم مفاجأته المدوية وتحقيق الفوز على منافسه والتقدم لنهائي الحلم المنتظر، ويطمح

لايبزيج في صناعة التاريخ والتمسك بأمل تتويجه باللقب الأوروبى.

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وموعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج والقنوات الناقلة وذلك خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حيث سيواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق لايبزيج يوم الثلاثاء المقبل 18 أغسطس 2020 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية beinsport I HD

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