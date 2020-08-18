رسميًا.. كومان مديرًا فنيًا لفريق برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، تعيين المدرب الهولندي رونالد كومان، مديرًا فنيًا للفريق الأول للبلوجرانا، وذلك عقب إقالة كيكي سيتين من منصبه كمدير فني ووجه له الشكر في بيان رسمي، أمس الاثنين، وأتى ذلك القرار بعد الهزيمة من بايرن ميونخ (8-2) وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة

في تصريحاته: "نعم كومان سيكون مدربًا لبرشلونة، إذا لم يحدث أي خطأ، راهن لأننا نعرفه جيدًا بسبب طبيعته وكيف يفكر وكيف يلعب فريقه، أيضًا بسبب خبرته لكونه في فريق الأحلام يوهان كرويف، فهو يعرف برشلونة وطريقة فهم كرة القدم".

وأضاف رئيس برشلونة: " وأردف: "تحدثنا في ديسمبر مع مدربين مختلفين لمعرفة من يمكن أن يأتي، والآن أستطيع أن أقول، أخبرنا كومان أن لديه مسؤولية مع منتخب هولندا ولا يمكنه تركهم بدون مدرب، لكنه كان أول مدرب نتواصل معه حينها، كومان أخبرنا الآن أن منافسات اليورو بعيدة جدًا، ونحن في وباء ولا نعرف ماذا سيحدث للمسابقات، الآن قلت أنه يمكنك فعل ذلك، لقد كان حلما بالنسبة له لفترة طويلة".