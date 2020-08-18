رياضة | "فيفا": مباريات سبتمبر الدولية ستقام في أوروبا فقط!

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "فيفا": مباريات سبتمبر الدولية ستقام في أوروبا فقط! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، أنه قرر عدم إقامة مباريات دولية للمنتخبات الوطنية إلا في قارة أوروبا، في خطوة لتفادي سفر اللاعبين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر "فيفا" تأجيل نافذة المباريات الدولية التي كانت مقررة من 31 أغسطس (آب) إلى 8 سبتمبر (أيلول) 2020 إلى الفترة من 24 يناير (كانون الثاني) وحتى الأول من فبراير (شباط) 2022 "لجميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الاوروبي" بحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي.

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وبالتالي لن يتعين على لاعبي قارتي أمريكا الجنوبية وأفريقيا تكبد مشقة السفر مطلع سبتمبر (أيلول) للدفاع عن ألوان منتخباتهم الوطنية.

وأكد الاتحاد الدولي أيضاً موعداً جديداً لإقامة كأس الأمم الأفريقية "كان" في يناير (كانون الثاني) 2022، "على أن يتم تحديد المواعيد في وقت لاحق".

وأضاف البيان أن قرار "فيفا" جاء "بعد اضطرابات على المستوى العالمي تتعلق بتفشي وباء كوفيد-19 في مناطق عدة من العالم".