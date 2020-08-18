رياضة | نجم مانشستر سيتي ينتقل إلى ريال سوسيداد مجانًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي ينتقل إلى ريال سوسيداد مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال سوسيداد الإسباني أعلن عن تعاقده مع النجم المخضرم ديفيد سيلفا بعقد لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سيلفا انضم إلى ريال سوسيداد في خطوة مفاجئة بعد أن كان الحديث يدور عن إمكانية إنتقاله إلى صفوف لاتسيو الإيطالي أو إلى الدوري القطري.

وأوضحت التقارير الصحفية أن سيلفا كان قد أنهى مشواره مع مانشستر سيتي الإنجليزي بعد 10 مواسم من الدفاع عن ألوان الفريق السماوي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا كتب إسمه بحروف من ذهب في تاريخ السيتزنز وكان له دور كبير في نجاحات الفريق الإنجليزي في عهده الجديد.