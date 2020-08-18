رياضة | الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك على تقدم القلعة البيضاء بعرض رسمي لضم رمضان صبحي من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال أمير مرتضى منصور عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:" أرسلنا عرض لنادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي ووافقنا على طلباته المالية لبيع رمضان صبحي".

وأضاف :" بالفعل الزمالك دخل في صفقة رمضان صبحي".

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وتابع :" وهذا تصرف مشروع لأننا نتحدث مع النادي صاحب الحق الأصيل في اللاعب".

وأكمل "رحيل رمضان صبحي عن الأهلي بعد انتهاء إعارته لا يصنف فشلا للإدارة الحمراء لأنه في الأساس ليس ملكا للنادي".

وأتم :" كرة القدم لعبة ترفيهية والمصطلحات مثل خائن وباع النادي وأعظم فريق في الكون والأفضل في التاريخ وابن النادي هي التي تصنع التعصب بين الجماهير وأنا ضد كل هذه المصطلحات".