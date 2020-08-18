رياضة | موعد نهائي الدوري الأوروبي بين إنتر ميلان وإشبيلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد نهائي الدوري الأوروبي بين إنتر ميلان وإشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، والتي ستجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني.

وحسم نادي إنتر ميلان الإيطالي صعوده إلى الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز أمس الإثنين على نظيره نادي شاختار بخماسية نظيفة في نصف النهائي.

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وكان نادي إشبيلية قد حسم صعوده هو الأخر للدور النهائي من بطولة الدور الأوروبي على حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبهذه النتيجة يحسم نادي إنتر ميلان صعوده للدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، ليلحق بفريق إشبيلية الإسباني.

وستلعب مباراة الدور النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بين فريق إنتر ميلان وفريق إشبيلية، يوم الجمعة المقبل 21 أغسطس على ملعب راين إنرجي.