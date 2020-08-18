رياضة | رسميًا.. فيفا يؤجل كأس أمم أفريقيا 2021 ويحدد الموعد الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. فيفا يؤجل كأس أمم أفريقيا 2021 ويحدد الموعد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها شهر يونيو العام المقبل 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تأجيل كان 2021

وكان مقررا أن تقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، صيف العام المقبل في دولة الكاميرون، حيث تم تأجيل المنافسة الكبرى في أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر بيان رسمي أن البطولة ستلعب شهر يناير من عام 2022، بدون تحديد أي مواعيد رسمية.

من جانبه أكد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، منذ فترة على عزمه تأجيل البطولة القارية بسبب جائحة كورونا، وهو ما أعلنه الاتحاد الدولي، بشكل رسمي.

وأضاف بيان الفيفا بأن تجمع المنتخبات في شهر سبتمبر المقبل قد تم إلغاؤه، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.