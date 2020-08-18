رياضة | رسمياً.. تأجيل المباراة الافتتاحية في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رسمياً.. تأجيل المباراة الافتتاحية في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة اليوم الجمعة، بين مرسيليا وسانت إيتان إلى منتصف سبتمبر (أيلول)، بعد تأكيد ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف مرسيليا.

قالت الرابطة في بيان: "المباراة ستقام على ملعب فيلودروم 16 أو17 سبتمبر (أيلول)، رهناً بتطور الظروف الصحية داخل نادي مرسيليا".