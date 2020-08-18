رياضة | الفحص الطبي يحسم مصير ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الفحص الطبي يحسم مصير ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير، نتائج الفحص الطبي الي سيخضع له لاعب الفريق لتحديد مشاركته أمام الزمالك، بالدوري العام.

وقرر الجهاز الطبي خضوع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق.

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وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن خضوع اللاعب يأتي للتأكد من جاهزيته، بعد شكواه من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قرر منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ، استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.‎

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.