رياضة | تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي مصر في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وضم التشكيل:

محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى.

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ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد في خط الدفاع.

محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف في خط الوسط.

كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر.