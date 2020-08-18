رياضة | ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جهاز الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف بيراميدز.

وانضم علي معلول إلى أسوار الأهلي في موسم 2016، من فريق الصفاقسي التونسي، ويعد معلول من الركائز الأساسية في الفريق.

لا يتضمن عقد علي معلول أي شروط جزائية ولا يوجد به أي بنود استثنائية تمنح له الحق في الرحيل عن المارد الأحمر دون موافقة من إدارة الفريق.

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وقد ارتبط اسم علي معلول بالانتقال إلي صفوف بيراميدز، مع رمضان صبحي في ظل وجود شرط جزائي في عقده.

وأعلن رمضان صبحي في وقت سابق رغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز، مما أدى إلى إعلان الأهلي خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني لانهاية الموسم.

وفاز النادي الأهلي في لقاء الليلة أمام نظيره أسوان بثلاثة نظيفة، ليرتفع رصيده إلي 56 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.