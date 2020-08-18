رياضة | بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي فريق برشلونة الإسباني إتفاقه مع رونالد كومان، من أجل القيادة الفنية للفريق، خلفًا لكيكي سيتين المُقال مؤخراً، بسبب سوء النتائج.

وكان برشلونة قد أتفق خلال الاجتماع العاجل الذي أقيم مساء أمس علي ولاية كومان، وتوفير له كافة الاحتياجات من أجل بناء فريق جديد قادر على المنافسة الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة ” دياريو جول ” فإن المدرب الهولندي قد طلب التعاقد مع ثلاث لاعبين فور تدريب برشلونة، وذلك علي هامش الانتقالات الصيفية الجارية.

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واوضحت الصحيفة أن كونان قد طلب التعاقد مع كلا من إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتى , تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ , فان دى بيك لاعب وسط أياكس .

وجاء أختيار المدرب الهولندي للاعبين بسبب رحيل آرثر ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي، وإقتراب رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، ورحيل آرتورو فيدال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وفي سياق آخر متصل طالب كومان بارتوميو رئيس نادي برشلونة بسرعه التوقيع مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل إقناع ميسي بالبقاء في الكامب نو.

يذكر أن ميسي قد رفض تعاقد برشلونة مع كومان، لتنميه تولي اسطوره النادي تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري القيادة الفنية للفريق.