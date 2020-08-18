رياضة | تشافي على الطريق.. مدربون كبار لعبوا في الدوريات العربية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تشافي على الطريق.. مدربون كبار لعبوا في الدوريات العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق، ومدرب السد القطري الحالي، على الساحة مؤخرا، ليأتي ضمن المرشحين لقيادة الفريق الكتالوني خلفا لكيكي سيتين، قبل أن يتم تعيين رونالد كومان.

وتردد إسم تشافي أكثر من مرة ضمن المرشحين بقوة لقيادة برشلونة، حيث كان مرشحا قبل تولي كيكي سيتين، وبعد إقالة فالفيردي.

تشافي أحد أبناء برشلونة الذي لعب لعدة سنوات بين جدرانه وحقق العديد من الإنجازات رفقته، وبعدها خرج لخوض تجربة جديدة في دوري عربي، في صفوف السد القطري، ليقرر الاعتزال هناك ويتسلم مهمة تدريب الفريق.

الأمر كذلك مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، ولاعب برشلونة ومدربه السابق، الذي خاض أيضًا تجربة عربية بين صفوف الأهلي القطري خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2005.

وبعد أن قرر بيب الاعتزال عاد إلى صفوف برشلونة مدربا، وحقق إنجازات عدة، بعد أن كان ناجحا عندما كان لاعبا أيضا بين صفوف الفريق الإسباني.

جدير بالذكر أن الإسباني جوارديولا شارك مع الأهلي في 36 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم مستوى كبير وأعتبر من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في الدوري القطري، بينما لعب تشافي الذي يحمل نفس الجنسية 90مباراة، وسجل 24 هدفا، وصنع 28 آخرين، مع فريق السد القطري.

جوارديولا، حقق 29 لقبًا حتى الآن في مسيرته التدريبية مع الأندية الثلاثة التي تولى قيادتها وهى برشلونة الإسبانى، بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، منذ عام 2008.

بينما حصد تشافي هيرنانديز، لقبي كأس السوبر القطري في 2019، وكأس قطر في 2020، فيما حقق المركز السادس في كأس العالم للأندية 2019، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام الترجي التونسي بهدفين مقابل 6، بعدما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي.

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كما هو الحال، للمدرب الإسباني فيرناندو هييرو لاعب الريان القطري السابق، الذي لعب لريال مدريد الإسباني.

شغر عدة مناصب في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، منها مديرًا رياضيًا وبقي في منصبهِ لأربعة أعوام، ثم مديرً رياضيًا لنادي مالقا، وكان شاهدا على تأهل النادي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

فيما تم تعيينه مساعدًا لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بديلًا عن زين الدين زيدان وبقي موسمًا واحدً.

وكان أول عمل تدريبي له مع نادي ريال أوفيدو في موسم 2016-2017، لينال بعد ذلك منصب مدرب المنتخب الإسباني قبل يومين من أول مباراةٍ للمنتخب في كأس العالم خلفًا المدرب جولين لوبيتيجوي.

واستقال من منصب مدرب المنتخب الإسباني، بعدما ودع المونديال من ثمن النهائي بعد الهزيمة من روسيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

جدير بالذكر أن هييرو سبق وأن رشح لتدريب الأهلي المصري بعد إقالة مارتن لاسارتي مدرب الفريق السابق.

وفي الأخير، فابيو كانافارو، الذي لعب في صفوف أهلي دبي الإماراتي، بعد انتهاء عقده مع نادي يوفنتوس، حيث شارك في 16 مباراة وسجل هدفين.

وبدأ المدافع الإيطالي مسيرته التدريبية في منصب مساعد مدرب، ثم مديراً فنياً لفريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، ومن ثم إلى نادى النصر السعودي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق تيانجين جوانجيان الصيني، وقاده لاحتلال المركز الثالث في الدوري الصيني، إضافة إلى التأهل لدورى أبطال آسيا بعدما قاده إلى لقب دورى الدرجة الأولى ومن ثم التأهل إلى الدرجة الممتازة بعد أقل من موسم في القيادة، كما تولى تدريب منتخب الصين.