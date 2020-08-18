رياضة | خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الطبيب الألماني ماير والمعالج للاعب محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة للجهاز الفني، بالساعات الماضية.

وكان من المقرر أن يعود اللاعب بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية ومباريات الفريق، أواخر الشهر الجاري بعدما تعافى من إصابته بالرباط الصليبي.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن الطبيب المعالج طالب تأجيل عودة اللاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

وأضاف: "طلب الطبيب جاء بعد الاطلاع على الإشاعات الخاصة بنجم المارد الأحمر، ورأى أنه من الأفضل تأجيل عودته مدة قصيرة خوفًا من معاودة الإصابة كما حدث في وقت سابق".

وينفذ اللاعب في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي الأخير، داخل ملعب التتش بالجزيرة قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.