مساعد وزير الرياضة : مهرجان العلمين الرياضى يساهم فى الترويج للسياحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ان المهرجان الرياضى الاول بمدينة العلمين، والذى تنظمه وزراة الشباب والرياضة يأتى ضمن الخطة التى اقرها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومساهمتها في الترويج للسياحة ودعم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.
وكشف الدكتور أحمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة ،ان المهرجان الرياضي سينطلق غدا الأربعاء، من امام مقر رئاسة مجلس الوزراء، ويشارك فيه ستريت وورك اوت الاتحاد المصري للرياضة للجميع، سباق لركوب الدراجات،كرة طائرة شاطئية، كرة قدم خماسي شاطئية، كرة السرعة«
واشارت الدكتورة سونيا دنيا، رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضى، الى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتابع عن كثب جهود وإستعدادات الادارة المركزية للتنمية الرياضية التي تنفذ الحدث وكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي والذي سيكون له عظيم الاثر في نقل صورة واقعية عن حجم انجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.
وقال الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية الى انه من المتوقع ان يشارك عدد من الوزراء في هذا المهرجان الرياضي الكبير، تأكيدًا على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الرياضة اسلوب حياة لكل المصريين واشار الى انه على هامش المهرجان سيتم اطلاق شعلة بطولة الشركات
واشادت الدكتورة غادة حافظ بالجهود الكبيرة لخروج المهرجان فى أفضل صورة خاصة فى ظل التعاون والمجهود الكبير من كافة الادارات والاتحادات المشاركة .
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