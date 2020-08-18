شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان 1 - 0 لايبزيج (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل البي إس جي أمام لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج، على ملعب «النور»، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتكون التشكيل من

حراسة المرمى: ريكو.

الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات.

الوسط: هيريرا، باريديس، ماركينيوس.

الهجوم: نيمار، مبابي، دي ماريا.

أما تشكيل لايبزيج أمام باريس سان جيرمان فجاء كالتالي

حراسة المرمى: جولاتشي.

الدفاع: كلوسترمان، أوباميكانو، موكيلي، أنجيلينو.

الوسط: لايمر، كامبل، سابيتزر.

الهجوم: نكونكو، بولسن، أولمو.

انطلاق اللقاء

ق1: حماس من جانب الفريق الألماني فى البداية

ق2: تياجو سيلفا يرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب دون جدوى.

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ق4: تسديدة أولى من جانببولسن تصطدم بالمدافعين سهلة فى يد ريكو

ق6: مرور رائع وتمريرة لنيمار ينفرد بالمرمى ويسدد برعونة تضيع الكرة الخطيرة

ق8: تسديدة من ليمار سهلة فى يد ريكو حارس سان جيرمان

ق13: جوووووووووووووووووووووول تمريرة من دي ماريا و ماركينيوس فى الموعد برأسية ولا أروع

ق17: سيطرة من باريس سان جيرمان على اللقاء وتمريرات قصيرة لبث الثقة فى اللاعبين

ق23: تسديدة من ضربة حجرة ينفذها أولمو تخرج ركنية للفريق الألماني

ق25: مرور رائع من الناحية اليمنى وتسديدة من بولسن بجانب المرمى الفرنسي

ق29: ثبات ألماني ومحاولات على استحياء من بعيد من الهجوم الفرنسي