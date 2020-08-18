شكرا لقرائتكم خبر عن الآلام تؤجل عودة «دونجا» لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الطبي، للإسماعيلي، تأجيل عودة محمود عبدالعاطي دونجا، للتدريبات الجماعية، بسبب الالام التي شعر بها اثناء تنفيذه برنامجه التأهيلي.
وحدد الجهاز الطبي، برنامج تأهيلي، مدته سبعة أيام، للاعب، ليؤديه قبل عودته للتدريبات الجماعية.
و طلب ديديه جوميز، من الجهاز الطبي، سرعة تجهيز اللاعب، خصوصاً وانه من الركائز الأساسية، التي يعتمد عليها في المباريات.
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