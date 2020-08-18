شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجهز «صادق» لمواجهة الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، برنامج خاص لتجهيز محمد صادق، لمواجهة حرس الحدود.
ويلتقي الإسماعيلي، مع حرس الحدود، «الأحد»، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.
وفضل الجهاز الفني للإسماعيلي، عدم المغامرة، بالدفع باللاعب، غداً امام وادي دجلة، خوفاً من تجدد اصابته.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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