شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 5 لاعبين عن الأهلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعاني النادى الأهلى من غيابات كثيره قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقررة يوم 22 أغسطس الجارى فى قمة الدوري المصري.
أولهم حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق، ومحمود كهربا بداعي الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك.
وزادت الازمات الفنيه حيث تحوم شكوك كبيرة حول مشاركة الثلاثي محمود متولي وأحمد الشيخ وجيرالدو بعد الإصابات المختلفة ، التى تعرضوا لها أمام أسوان بالدوري العام.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,590
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تعافي
60,651
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وفيات
5,173
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