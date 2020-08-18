شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لثنائي الأهلي يُحدد مشاركتهم أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد الشيخ وجيرالدو لفحص طبي غداً قبل مران الفريق إستعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري العام يوم السبت القادم على ستاد القاهرة .

وينتظر الجهاز الفني بقيادة فايلر، إنتظار التقرير الطبي من أجل معرفة موقف اللاعبين في ظل الغيابات التي يعاني منه الفريق .