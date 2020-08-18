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فحص طبي لثنائي الأهلي يُحدد مشاركتهم أمام الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد الشيخ وجيرالدو لفحص طبي غداً قبل مران الفريق إستعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري العام يوم السبت القادم على ستاد القاهرة .

وينتظر الجهاز الفني بقيادة فايلر، إنتظار التقرير الطبي من أجل معرفة موقف اللاعبين في ظل الغيابات التي يعاني منه الفريق .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    96,590

  • تعافي

    60,651

  • وفيات

    5,173

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