شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. كومان مدرباً لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تولي رونالد كومان القيادة الفنية للفريق الكتالوني، خلفًا لكيكي سيتين.

وخلال مؤتمر صحفي أجراه بارتوميو، ونقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، قال: «نعم كومان سيكون هو المدرب، وسيواصل هؤلاء اللاعبون مشروعًا مختلفًا مع مدرب نعرفه نحن الكتالونيين جيدًا، ليس فقط كلاعب ولكن كمدرب».



وأفادت التقارير الصحفية الأخيرة، أن كومان الذي وصل برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، سيوقع عقدًا لموسمين مع البلوجرانا.