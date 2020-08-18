شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار ومبابي يقودان هجوم البي إس جي أمام لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل البي إس جي أمام لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج، على ملعب «النور»، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتكون التشكيل من

حراسة المرمى: ريكو.

الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات.

الوسط: هيريرا، باريديس، ماركينيوس.

الهجوم: نيمار، مبابي، دي ماريا.

أما تشكيل لايبزيج أمام باريس سان جيرمان فجاء كالتالي

حراسة المرمى: جولاتشي.

الدفاع: كلوسترمان، أوباميكانو، موكيلي، أنجيلينو.

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الوسط: لايمر، كامبل، سابيتزر.

الهجوم: نكونكو، بولسن، أولمو.