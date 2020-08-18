شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لنادي مصر فى مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق مصر، التشكيل الرسمي، لمواجهة نظيره الزمالك، بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عصام ثروت في حراسة المرمي، أمامه أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، وفي الوسط هشام عبدالحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، والهجوم دينيس ورضا الويشي.