عقدة الفيصلي تلاحق الاتحاد ونقطة تشعلها بين الرائد والشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتح 4 ملاعب بأربع مدن مختلفة أبوابها مساء اليوم لإقامة 4 مواجهات مهمة في الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومع اقتراب المسابقة من جولات الحسم، وبعيدا عن المنافسة على المركز الأول الذي لا يزال في قبضة الهلال دون ملاحقة مزعجة، يشتد الصراع بين الفرق على المراكز المؤهلة للعب بدوري أبطال آسيا، ومراكز تضمن لآخرين البقاء في الدوري.

الرائد والشباب

لن يكون فريق الشباب ضيفا مرغوبا فيه عندما يصل إلى بريدة لمواجهة الرائد اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم أن أصحاب الأرض أصبحوا أعلى كعبا في المواسم الأخيرة من حيث تحقيق نتائج إيجابية أمام الليث تحديدا كان آخرها فوز الرائد في الجولة الـ11 بالدور الأول 4-3.

واليوم، يسعى كل منهما إلى كسر فارق النقطة بينهما في محاولة جادة للوصول إلى أحد الأضلاع الأربعة مع نهاية الجولة الحالية أملا في الحصول على تأشيرة مشاركة بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، خاصة بالنسبة للرائد الذي يبحث عن تحقيق هذا الحلم للمرة الأولى.

ويحتل الرائد بقيادة مديره الفني البلجيكي بيسنيك هاسي المركز السادس برصيد 39 نقطة، أما الشباب الذي يقوده فنيا، المدرب الإسباني بيدور كايشينيا، فيحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.

الاتحاد والفيصلي

يسعى الاتحاد لتحقيق فوزه الأول على الفيصلي منذ 4 سنوات عندما يحل ضيفا عليه اليوم في المجمعة.

ويعود آخر فوز حققه الاتحاد على الفيصلي إلى عام 2016 برباعية في الدور الأول لينطلق بعد ذلك الفيصلي ويحقق 4 انتصارات وتعادلين من أصل 6 مباريات جمعت بين الفريقين.

ويسعى الفيصلي لتكرار ما حققه العام الماضي عندما كسب الاتحاد ذهابا وإيابا، علما أنه كسب مباراة الدور الأول في الموسم الحالي بنتيجة 2-1.

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ويملك الفيصلي 41 نقطة في المركز الرابع، ويطمح لتقوية مركزه لضمان المشاركة بدوري أبطال آسيا. أما الاتحاد فيرمي بكل ثقله بهدف الهروب من شبح الهبوط، حيث يمتلك 26 نقطة في المركز الـ12 الذي لا يفصله عن المركز الـ15 قبل الأخير، سوى نقطتين فقط.

وكان الفيصلي تغلب في الجولة الماضية على الند التقليدي للاتحاد، فريق الأهلي 2-0، فيما فاز الاتحاد على الاتفاق 1-0.

الفتح والاتفاق

بطموح مختلف، يستضيف فريق الفتح صاحب المركز الـ13 برصيد 25 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، نظيره الاتفاق الذي يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

ويطمح النموذجي بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فييرا لمواصلة انطلاقته برحلة الهروب من مناطق الخطر والبحث عن المناطق الدافئة، تدعمه نشوته بالفوز في الجولة الماضية على أبها 2-0.

ويفتقد الفتح خدمات المغربي مروان سعدان لطرده بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية.

من جانبه، يسعى الاتفاق بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي لتعويض خسارته الماضية 0-1 أمام الاتحاد، والعودة لسكة الانتصارات والتقدم نحو مراكز متقدمة في سلم الترتيب رغم غياب صمام أمانه الحارس الجزائري رايس أمبولحي لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الاتحاد.

أبها والحزم

ينوي أبها زيادة تأزم أوضاع الحزم عندما يستضيفه اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حيث يريد بقيادة مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي تعويض خسارة الجولة الماضية أمام الفتح، كما أن أبها الذي يحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة، لا يزال يتمسك بأمل الحصول على مراكز متقدمة في ظل تبقي مباريات أخرى قد تلعب نتائجها لصالحه.

أما الحزم بقيادة مدربه البرازيلي أندري لويز، فحصر كل طموحه في كيفية تثبيت أقدامه بدوري المحترفين، خاصة بعد أن زاد حاله سوءا بخسارته الماضية أمام الرائد بثلاثية جمدت رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ14 بالتساوي مع ضمك الـ15.