كومان يقترب من تدريب برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أمس أن المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم رونالد كومان بات بصدد توقيع عقد لتدريب برشلونة. وأقال برشلونة مدربه كيكي سيتين، في أعقاب الهزيمة المهينة أمام بايرن ميونخ 2 - 8 الجمعة الماضي بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن المدير العام لبرشلونة أوسكار جراو موجود يتفاوض شخصيا مع مسؤولي الاتحاد الهولندي للعبة، والتوصل إلى اتفاق مع وكيل كومان حول توقيع عقد لمدة عامين. ولعب كومان (57 عاما) لبرشلونة بين عامي 1989 و1995.

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