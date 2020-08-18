كومان يقترب من تدريب برشلونة

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وأقال برشلونة مدربه كيكي سيتين، في أعقاب الهزيمة المهينة أمام بايرن ميونخ 2 - 8 الجمعة الماضي بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن المدير العام لبرشلونة أوسكار جراو موجود يتفاوض شخصيا مع مسؤولي الاتحاد الهولندي للعبة، والتوصل إلى اتفاق مع وكيل كومان حول توقيع عقد لمدة عامين.
ولعب كومان (57 عاما) لبرشلونة بين عامي 1989 و1995.
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