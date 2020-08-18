12 لاعبا مؤثرا يضعفون الأهلي أمام الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ازدادت أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سوءا قبل مواجهته المهمة غدا أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتوقع أن يدفع المدير الفني الذي أبدى عقب مباراة الفيصلي الماضية امتعاضه من أوضاع النادي، بتشكيلة من البدلاء واللاعبين الشبان أمام الهلال نظرا للغيابات الكثيرة المؤثرة في الفريق لأسباب مختلفة أهمها الإصابات المتلاحقة التي استدعت التعاقد مع جهاز طبي جديد، حسب مصادر الصحيفة.

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