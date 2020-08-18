شكرا لقرائتكم خبر إعفاء مفاجئ لكارينيو من تدريب الوحدة.. والمحياني بديلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت إدارة النادي إن فسخ عقد كارينيو تم بالتراضي بين الطرفين.
ومنذ استئناف الدوري حقق الوحدة الذي يسعى للحصول على مركز يؤهله للعب بدوري أبطال آسيا على نقطة وحيدة من أصل 3 مباريات، حيث خسر من الشباب والنصر في ملعبه، وتعادل مع الرائد خارج ملعبه، مما أدى إلى تراجع الفرسان من المركز الثالث إلى الخامس وتقليص حظوظ الفريق في المنافسة على مقعد آسيوي.
وسيدبأ المحياني قيادة الفريق اعتبارا من مباراة العدالة غدا بالأحساء ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورغم إرجاع إدارة الوحد قرار إبعاد كارينيو إلى تراجع نتائج الفريق، إلا أن متداولي الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي ربطوا الإقالة بحديث كارينيو الفضائي المثير للجدل عقب خسارة فريقه أمام النصر في الجولة الـ25 الماضية.
وكان كارينيو الذي بدا غاضبا من التحكيم في مباراة النصر، ألمح عقب المواجهة إلى دعم الحكام للنصر، وأنه يدرك ذلك من خلال تدريبه له في فترتين سابقتين.
كما تردد أن علاقة المدرب ساءت مع عدد من اللاعبين، مما تسبب في خلق فجوة وسط فرسان مكة.
كارينيو مع الوحدة
- تسلم المهمة من الجولة الرابعة بالدور الأول
- قاده إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة قبل التراجع للخامس
- لم يتعادل الوحدة مع كارينيو إلا أمام الرائد في الجولة الـ25
- قاده في 22 مباراة
- حقق الفوز في 12 مباراة
- تعادل مرة واحدة وخسر 9 مرات
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