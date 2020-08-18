مدمر برشلونة يصطدم بقاهر السيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يهدف بايرن ميونخ الألماني إلى مواصلة زحفه نحو لقب دوري أبطال أوروبا عندما يلاقي في الدور نصف النهائي، ليون الفرنسي الطامح إلى تحقيق مفاجأة جديدة بعد إطاحته بيوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعدما أقصى كل منهما فريقين كانا مرشحين بقوة للمنافسة على اللقب، فالنادي البافاري استأنف منافسات المسابقة القارية العريقة التي تقام حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة بفوز كبير على تشلسي الإنجليزي 4-1 في إياب ثمن النهائي (فاز 3- 0 ذهابا في لندن قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد)، قبل أن يلحق خسارة تاريخية ببرشلونة الإسباني 8-2 في ربع النهائي.

أما ليون، فحقق مفاجأتين من العيار الثقيل عندما أطاح بيوفنتوس من ثمن النهائي رغم خسارته أمامه 1-2 إيابا (فاز 1- 0 ذهابا في ليون)، قبل أن يحقق فوزا غاليا على مانشستر سيتي 3-1 في ربع النهائي.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان الألماني والفرنسي بنصف النهائي للمسابقة بعد الأولى عام 2010 عندما خرج الفريق البافاري فائزا 1-0 ذهابا في ميونخ و3-0 إيابا في ليون، قبل أن يخسر النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي 0-2.

وإذا كان بايرن ميونخ يطمح إلى بلوغ النهائي الـ11 في تاريخه ونيله 5 ألقاب فيها، فإن ليون يتطلع إلى النهائي الأول في تاريخه.