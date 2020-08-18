معاقبة 4 لاعبين بالإيقاف والغرامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم 4 لاعبين بالإيقاف والغرامة، تقدمهم حارس الاتفاق رايس مبلوحي وأوقف مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بجانب تغريمه 20 ألف ريال. كما أوقفت لاعب الفتح مروان سعدان مباراة وغرمته 10 آلاف ريال. وعوقب لاعب الوحدة علي النمر بالإيقاف مباراة وغرامة 10 آلاف ريال، فيما عوقب لاعب الرائد حسين الشويش بالإيقاف مباراتين بما فيهما مباراة الإيقاف التلقائي وغرامة 20 ألف ريال.

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