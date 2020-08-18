السقاف يرفض الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض أمين صندوق نادي الاتحاد سابقا، أحمد السقاف، الاستجابة لطلب إدارة ناديه المتمثل في عودته للعمل كعضو مجلس إدارة وأمينا للصندوق خلال الفترة المقبلة، حيث برر رفضه بانشغاله بأعماله الخاصة. وكان السقاف المتخصص في المال والمحاسبة القانونية سبق له العمل أمينا للصندوق في عهد إدارة الرئيس الراحل أحمد عمر مسعود في يوليو 2016، وتابع عمله آنذاك في ترتيب حصر الديون الداخلية والخارجية وقضايا النادي في مختلف الألعاب ثم استقال في ديسمبر 2017.

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