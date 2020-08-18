شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: كارتيرون يركز على مباراة الأهلي وخالد جلال قد يصعب مباراة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حمادة عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون يضع الأولوية لمباراة القمة ضد الأهلي لذا فضل الدفع بالناشئين في مباراته ضد نادي مصر وهو يفكر في مباراة الأهلي

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: كارتيرون يضع العناصر الأساسية على الدكة للاستعانة بهم وقت اللزوم حال رغب في الاستعانة بهم في المباراة

تابع: كارتيرون لديه ثقة في اللاعبين الناشئين وكلهم لاعبين مميزين ولكن لا ننسى أن خالد جلال مدرب جيد وقد يصعب المباراة