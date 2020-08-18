شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الـ20 للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق مصر المقاصة فوزا غاليا على الجونة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ20 للدورى .

أحرز هدف المباراة محمد إبراهيم فى الدقيقة 65 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء الفريق الفيومى إلى 20 نقطة ويقفز للمركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة ومازال فى المركز الحادى عشر .

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جاءت أحدات الشوط الأول متوسطة المستوى سيطر عليها العصبية من جانب الفريقين والخوف من الهزيمة بالرغم من موقفهم الصعب بجدول الترتيب وحاول المقاصة عن طريق محمد إبراهيم وشيمس بيكلى وصلاح أمين فرض سيطرتهم على منتصف الملعب قابله محاولات من عمرو بركات وجوناثان لم تترجم إلى أهداف لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين .

فى الشوط الثانى نجح لاعبو مصر المقاصة فى السيطرة على منطقة المناورات بفضل تحركات محمد إبراهيم الذى ظهر بشكل جيد واستطاع إحراز هدف فريقه الوحيد ، فى المقابل حاول لاعبو الجونة إدراك هدف التعادل دون جدوى فى ظل التغييرات الدفاعية التى أجراها إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة حفاظا على النتيجة وهو ما تحقق فى النهاية بحصد نقاط المباراة بعدما احتسب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل ضائع فى نهاية اللقاء .