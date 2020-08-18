شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك.. حازم امام: تشكيل كارتيرون به تغييرات مبالغ فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادي مصر ضد الزمالك



أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً ان التغييرات التي تشهدها تشكيلة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كثيرة للغاية وبها مخاطرة من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في مواجهة اليوم أمام نادي مصر.

وقال حازم امام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة نادي مصر ضد الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس: "ظهور أوباما اليوم في مركز غير مركزه (دفيندر) بالرغم من عودته من إصابة وبالتالي كان بحاجة الى وجود لاعب أساسي بجواره حتى يستطيع أن يرتكز عليه في المباراة ونفس الحال محمد عبد الغني في خط الدفاع عليه ضغوط كبيرة لأنه يلعب بصفته الوحيد من المجموعة الأساسية.

وأضاف حازم إمام ربما الشباب يباغتنا بمستوى متميز وهو الأمر الذي سيضعهم في بؤرة الاهتمام قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في قمة السبت المقبل.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة نادي مصر المقرر اقامتها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: ياسين مرعي ومحمد عبد الغني وحاتم محمد وأحمد عيد.

الوسط: محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف.

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الهجوم: كابونجو كاسونجو.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر.

وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً أن اللاعبين الشباب ظهروا بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استطاعوا أن يقدموا مستويات متميزة خلال الفترة الماضية ومؤهلون للمشاركة في المباريات المقبلة خاصة مواجهة اليوم أمام نادي مصر.

الزمالك



وقال حازم إمام أن اللاعبين الشباب الحاليين أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل يتوهجون حاليًا مع القلعة البيضاء لكنهم يحتاجون الى مزيد من العمل حتى يثبتوا أحقيتهم في التواجد بصفوف الفريق.

وشدد حازم إمام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد نادي مصر أن التوهج المؤقت بما يتعرض له أي لاعب في فترة من فترات حياته مثلما حدث مع الأهلي ضد ريال مدريد وتسجيل اللاعب صنداي هدف المارد الأحمر لكنه لا يمكن مقارنته بلاعبي الفريق الذين أعطوا الكثير.

أضاف حازم امام أن اللاعبين الشباب في الزمالك عليهم أن يواصلوا تألقهم مع الفريق للتأكيد على قدرتهم في التواجد بين صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة لكن هذا الأمر سيعود بالنفع بطبيعة الحال عليهم والنادي في المستقبل.