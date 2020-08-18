مصدر في برشلونة يؤكد التفاوض مع الهولندي كومان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدر في برشلونة يوم الثلاثاء إن النادي يتفاوض مع رونالد كومان مدرب هولندا لخلافة كيكي سيتيين بعد الخروج الأسبوع الماضي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالخسارة 8-2 أمام بايرن ميونخ.
ويحظى كومان بشعبية في برشلونة بعد اللعب في ما يسمى "بفريق الأحلام" بقيادة الراحل يوهان كرويف، وتسجيل هدف الفوز بكأس أوروبا لأول مرة في 1992 في شباك سامبدرويا.
وأصبح مدافع برشلونة السابق يعمل كمساعد للمدرب في النادي قبل أن يشق مسيرته ويتولى تدريب أياكس وأيندهوفن وفينوورد في هولندا وساوثهامبتون وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وفالنسيا الإسباني.
وقالت تقارير إسبانية وهولندية أيضا إن برشلونة دخل في مفاوضات مع كومان الذي قاد هولندا للتأهل لبطولة أوروبا 2020، قبل أن تتأجل للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأقيل سيتيين من تدريب برشلونة يوم الاثنين بعدما خرج النادي من الموسم بلا أي لقب بعد خسارة أيضا لقبي الدوري المحلي وكأس الملك.
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