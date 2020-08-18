رسمياً.. كومان مدرباً لـ برشلونة

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوزيب ماريا بارتوميو، تولي رونالد كومان القيادة الفنية للفريق الكتالوني، خلفًا لكيكي سيتين.

وسيتولى كومان تدريب برشلونة خلفاً سيتيين الذي تمت إقالته عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف لهدفين.

وقال بارتوميو، في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء،: “نعم كومان سيكون هو المدرب، وسيواصل هؤلاء اللاعبون مشروعًا مختلفًا مع مدرب نعرفه نحن الكتالونيين جيدًا، ليس فقط كلاعب ولكن كمدرب”.

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وأضاف: “إذا لم يحدث أي خطأ سيكون كومان هو المدرب، ونراهن عليه لأننا نعرفه جيدًا وكيف يفكر وطريقة اللعب التي يعتمد عليها وأيضًا خبرته، لكونه لاعبًا سابقًا في فريق الأحلام ليوهان كرويف، فهو يعرف برشلونة”.

وسينهي كومان رحلته مع منتخب بلاده هولندا التي بدأت في عام 2018 والتي شهدت قيادته للطواحين للتأهل ليورو 2020، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الهزيمة ضد البرتغال.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن كومان سيوقع على عقد يربطه ببرشلونة لمدة سنتين.