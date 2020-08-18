شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تغييرات كارتيرون في مباراة نادي مصر مُخاطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا أن التغييرات التي تشهدها تشكيلة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كثيرة للغاية وبها مخاطرة من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في مواجهة اليوم أمام نادي مصر، وقال حازم إمام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة نادي مصر ضد الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس: "ظهور أوباما اليوم في مركز غير مركزه (ديفندر) بالرغم من عودته من إصابة وبالتالي كان بحاجة الى وجود لاعب أساسي بجواره حتى يستطيع أن يرتكز عليه في المباراة ونفس الحال محمد عبد الغني في خط الدفاع عليه ضغوط كبيرة لأنه يلعب بصفته الوحيد من المجموعة الأساسية.

وأضاف حازم إمام ربما الشباب يباغتنا بمستوى متميز وقد يكونو نقطة تحول وهو الأمر الذي سيضعهم في بؤرة الاهتمام قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في قمة السبت المقبل.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة نادي مصر المقرر اقامتها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش.

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الدفاع: ياسين مرعي ومحمد عبد الغني وحاتم محمد وأحمد عيد.

الوسط: محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف.

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر.