شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك ونادي مصر باستاد الكلية الحربية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الزمالك ونادي مصر في الجولة الـ 20 للدوري علي استاد الكلية الحربية، وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الذي بدأ به مباراة نادي مصر وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش..ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد.. محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر.

فيما اعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر التشكيل الذي بدأ به المباراة، وجاء تشكيل نادي مصر كالتالي : عصام ثروت في حراسة المرمي، امامه احمد اوكا واحمد يوسف وشريف اشرف واسلام صالح ، وفي الوسط هشام عبد الحميد ومحمود توبة ، كليفين ومصطفي سلطان ، والهجوم دينيس ورضا الويشي.

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ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.