شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في تليفزيون الخليج 365: شركة المسحات سبب أزمة إعادة لقاء المصرى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن مسئولي اتحاد الكرة، أكدوا أن سبب الأزمة التى حدثت بشأن مباراة المصرى والإسماعيلى الأخيرة هو تضارب التقارير التى وصلت اتحاد الكرة من الشركة المسئولة عن المسحات والتى أجرت المسحات للاعبى المصرى على دفعات.

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تابع محمد شبانة عبر برنامج مع شبانة على تليفزيون الخليج 365 أن اتحاد الكرة تسلم تقريرين متضاربين الأول يتضمن إصابة 9 لاعبين فقط من النادي المصرى بفيروس كورونا، والثانى يتضمن إصابة 11 لاعبًا، وأنهم أخذوا قرار اعتبار المصرى مهزومًا بناء على التقرير الأول، ولكن بعد فتح التحقيق تبين أن الشركة هى التى تتحمل هذا الخطأ حيث لم ترسل نتيجة لاعبين فى المصرى ليتم إعادة المباراة.

أضاف شبانه أن ما حدث في مباراة الإسماعيلي و المصري يدل على حالة الفوضى داخل اتحاد الكرة و التي بدأت برفض تأجيل اللقاء ومن ثم احتساب المصري مهزوم، ثم بعد ذلك وافقوا على إعادة المباراة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.