شبانة في تليفزيون الخليج 365: شركة المسحات سبب أزمة إعادة لقاء المصرى والإسماعيلى

شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في تليفزيون الخليج 365: شركة المسحات سبب أزمة إعادة لقاء المصرى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن مسئولي اتحاد الكرة، أكدوا أن سبب الأزمة التى حدثت بشأن مباراة المصرى والإسماعيلى الأخيرة هو تضارب التقارير التى وصلت اتحاد الكرة من الشركة المسئولة عن المسحات والتى أجرت المسحات للاعبى المصرى على دفعات.لمتابعة لايف شبانه بالكامل
تابع محمد شبانة عبر برنامج مع شبانة على تليفزيون الخليج 365 أن اتحاد الكرة تسلم تقريرين متضاربين الأول يتضمن إصابة 9 لاعبين فقط من النادي المصرى بفيروس كورونا، والثانى يتضمن إصابة 11 لاعبًا، وأنهم أخذوا قرار اعتبار المصرى مهزومًا بناء على التقرير الأول، ولكن بعد فتح التحقيق تبين أن الشركة هى التى تتحمل هذا الخطأ حيث لم ترسل نتيجة لاعبين فى المصرى ليتم إعادة المباراة.
أضاف شبانه أن ما حدث في مباراة الإسماعيلي و المصري يدل على حالة الفوضى داخل اتحاد الكرة و التي بدأت برفض تأجيل اللقاء ومن ثم احتساب المصري مهزوم، ثم بعد ذلك وافقوا على إعادة المباراة.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
كانت هذه تفاصيل خبر شبانة في تليفزيون الخليج 365: شركة المسحات سبب أزمة إعادة لقاء المصرى والإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.