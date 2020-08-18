شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يواجه النصر الخميس المقبل استعدادًا للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية، ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع النصر على ملعب الأخير في الرابعة عصر الخميس، حيث يسعى هيثم شعبان إلى تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذه المباراة، ويحاول المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا خوض عدد كبير من المباريات الودية قبل عودة مباريات مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية، في العشرين من سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى وجه هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الشكر إلى مجلس إدارة النادي للدعم المادي والمعنوي الذي قدمه ولايزال يقدمه للجهاز الفني واللاعبين مضيفا أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم كاملة سواء الرواتب أو الأقساط، وكذلك الجهاز الفني، وهذا أمر يحسب لمجلس الإدارة في الوقت الذي يتجه في البعض إلى تقليل العقود والمرتبات.

وأردف شعبان قائلا: "ما فعله مجلس إدارة النادي يثبت أن سيراميكا كليوباترا كيان كبير، يفخر الجميع بالانتماء إليه، ويؤكد على أهداف النادي القومية لخدمة الرياضة المصرية، ورغبته في تقديم تجربة جديدة مفيدة وقوية للجمهور المصري".

وأنهى حديثه: "نحن محظوظون بوجود معتز البطاوي عضو مجلس إدارة النادي في منصب المشرف العام على الكرة، إنه يتعامل باحترافية شديدة مع كافة عناصر الفريق، من الممكن أن تمتلك الإمكانيات ولكن لا تستطيع استغلالها وهذا حدث في العديد من الأندية بسبب سوء الإدارة، ولكن البطاوي يستطيع استغلال الإمكانات بشكل رائع، ويكفي أنه صعد بالفريق سريعا في الدرجات، وينافس في كل موسم على الصعود للدوري الممتاز".