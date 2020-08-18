شكرا لقرائتكم خبر عن يثرب عادل لاعبة إسكواش الأهلي تحتفل بخطوبتها قبل استئناف البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي للاسكواش، بخطوبتها قبل استئناف البطولات، بعدما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، استئناف النشاط مجددًا وعودة البطولات لأول مرة منذ توقف شهر مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر المقبل، حيث تنطلق بطولة مانشستر المفتوحة والتي تستضيفها بريطانيا، كأحدى البطولات المصنفة بالفئة الفضية.



يثرب عادل

كما أعلنت رابطة المحترفين عن تحديد موعد البطولة الثانية وهي بطولة "CIB"، الدولية والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة بين 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، في مصر، وهي بطولة بفئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش، حيث تقام المنافسات بين أفضل 8 لاعبين من الرجال والسيدات على مدار الموسم الجاري، هم الأكثر وصولاً إلى المباريات النهائية في البطولات التي تمت إقامتها قبل التوقف.

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ومن المقرر أن تقام بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش أمام أهرامات الجيزة في الفترة بين 10 أكتوبر المقبل وحتى 17 من نفس الشهر، فيما تقام بعدها بطولة قطر كلاسيك في الفترة بين 1 إلى 7 نوفمبر.

على أن تقام بطولة الجونة الدولية في الفترة بين 14 إلى 20 نوفمبر، ويعقبها بطولة هونج كونج المفتوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.