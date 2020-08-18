شكرا لقرائتكم خبر عن حجز لاعب طنطا بالمستشفى لإصابته بارتجاج في المخ بمباراة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عبد الرحمن الدح لاعب فريق طنطا للاصابة بارتجاج فى المخ عقب كرة مشتركة بينه وبين حارس مرمى حرس الحدود في المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز اليوم، الثلاثاء، وتم على أثرها حجز اللاعب باحد المستشفيات فى الإسكندرية لإجراء الأشعة تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق الطنطاوى للاطمئنان على اللاعب.

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما .