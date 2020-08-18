جوميز: الإسماعيلى جاهز للفوز على دجلة وأحذر من المرتدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، على صعوبة مواجهة وادى دجلة المقرر لها غدا، الأربعاء، باستاد الإسماعيلية في الجولة العشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز، مشيرا إلى أنه لا بديل عن حصد الثلاث نقاط، وأضاف جوميز في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "علينا الحذر جيداً.. فقد تابعت الفريق المنافس ويمتلك لاعبين على مستوى عال وقادرين على استغلال المرتدات فى التسجيل لذلك يجب أن نكون على قدر المسئولية المنتظرة".
واختتم الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء وادى دجلة فى الثامنة من مساء غد الأربعاء باستاد الإسماعيلية فى ختام الجولة العشرين ببطولة الدورى الممتاز، واشتمل المران الذى اقيم على ملعب الإسماعيلية الرئيسى على مجموعة من الجمل الفنية والخططية ، حيث حرص المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز على وضع اللمسات الأخيرة مع منح اللاعبين التعليمات والمقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل الفنية المطبقة من قبل الجهاز الفنى.
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