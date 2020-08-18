شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يتقدم للمقاصة بالهدف الأول فى مرمى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى الجونة لتصبح النتيجة تقدم الفريق الفيومى بهدف مقابل للا شىء، فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الـ20 للدورى.

جاءت أحدات الشوط الأول متوسطة المستوى سيطر عليها العصبية من جانب الفريقين والخوف من الهزيمة بالرغم من موقفهم الصعب بجدول الترتيب، وحاول المقاصة عن طريق محمد إبراهيم وشيمس بيكلى وصلاح أمين فرض سيطرتهم على منتصف الملعب قابله محاولات من عمرو بركات وجوناثان لم تترجم إلى أهداف لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين .

ويحتل مصر المقاصة الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لخطف النقاط الثلاث في محاولة لتحسين مركز فريقه بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك وخسارته اللقاء في الدقائق القاتلة ، فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة للخروج بنتيجة إيجايبة خارج ملعبه تساهم في تعديل موقعه بجدول الدوري.